استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس

استأنفت، اليوم، الثلاثاء حركة المرور على مستوى الطريق السيارة الرابطة بين باجة وتونس العاصمة، وذلك عقب حادث انقلاب شاحنة ثقيلة بمنطقة مجاز الباب، ما تسبّب في تعطيل مؤقّت للسير.

وأفاد مراسل تونس الرقمية بباجة أنّ المصالح المختصّة تمكّنت من إزاحة جزء من الشاحنة والحاوية التي كانت تعيق حركة المرور، مما أتاح إعادة فتح الطريق واستئناف الجولان في اتجاه تونس العاصمة بصفة عادية.

ويُذكر أنّ الحادث لم يُسجَّل على إثره أضرار بشرية، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الوضع المروري لضمان سلامة مستعملي الطريق.

