مجتمع

استئناف خط الفوّار – قابس وتعزيز أسطول النقل بولاية قبلي

في إطار تحسين خدمات النقل العمومي وتسهيل تنقّل المواطنين ، تمّ استئناف خط الفوّار – قابس، حيث انطلقت أوّل رحلة اليوم الأحد 4 جانفي 2026.

كما تمّ، في السياق ذاته، تزويد ولاية قبلي بعدد (2) حافلات جديدة لتعزيز النقل داخل الولاية، وذلك وفق المسالك التالية:

• حافلة تؤمّن الربط بين مطروحة وقبلي، وتنطلق يوميًا على الساعة السادسة صباحًا.
• حافلة تؤمّن الربط بين قبلي والفوّار، على أن تنطلق في أقرب الآجال.

ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم منظومة النقل العمومي بالجهة والاستجابة لحاجيات المواطنين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المسداة.

