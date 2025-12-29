Français
استئناف نقل الفسفاط عبر الخط الحديدي رقم 15

استئناف نقل الفسفاط عبر الخط الحديدي رقم 15

تم اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 استئناف عمليات نقل الفسفاط التجاري عبر القطارات انطلاقاً من مغاسل شركة فسفاط قفصة بكلّ من كاف الدور والرديف وأم العرائس، وذلك عبر الخط الحديدي عدد 15، بعد توقّف دام لأكثر من شهر.

ويأتي هذا الاستئناف عقب حادث انقلاب قطار محمّل بالفسفاط يوم 11 نوفمبر الماضي، والذي أسفر آنذاك عن وفاة سائق القطار، ما استوجب تعليق حركة النقل إلى حين استكمال الإجراءات الفنية والسلامة اللازمة.

ومن المنتظر أن يُسهم استئناف نقل الفسفاط عبر السكّة الحديدية في الرفع من نسق التصدير وتحسين طاقة التزويد لدى شركة فسفاط قفصة تجاه حرفائها بالداخل والخارج.

