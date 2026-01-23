Français
Anglais
العربية
الأخبار

استثمار: الضبابية التشريعية تتصدر مخاوف رؤساء المؤسسات

كشفت نتائج استطلاع أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات شمل نحو خمسين مديرًا عامًا، يمثلون أبرز المؤسسات التونسية الناشطة في قطاعات متنوعة، عن خلاصة تحظى بإجماع واسع: عامل الهشاشة الرئيسي لا يتمثل في المخاطر الاقتصادية في حد ذاتها، بل في حالة عدم اليقين التنظيمي والمؤسساتي.

ويعكس هذا المعطى، وفق المعهد، توافقًا واضحًا في صفوف الرؤساء التنفيذيين، مفاده أن العجز عن استشراف التطورات التشريعية والجبائية يشكل العائق الأكبر أمام التحول الإنتاجي.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن القيادات التي شملها البحث تشير بالخصوص إلى تذبذب السياسة الجبائية، وبطء الإجراءات الإدارية، وغياب الرؤية بشأن تطور القواعد المنظمة، فضلًا عن إصلاحات جزئية تفتقر إلى الانسجام الشامل.

وأضافت النتائج أن أهم العوامل المعيقة لتحقيق نمو أكثر جرأة تتمثل في عدم استقرار الإطار التنظيمي، وطول الآجال الإدارية، إلى جانب المنافسة غير النظامية، وهو ما يقلص من الحوافز على المجازفة في مشاريع مبتكرة أو ذات طابع تغييري.

ولمواجهة هذا الانسداد التنظيمي، أوصى الاستطلاع بـتوضيح القواعد المعتمدة ونشر مسارات إصلاح واضحة، بما من شأنه تعزيز ثقة المؤسسات وتشجيع الاستثمار الاستراتيجي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

568
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

324
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 
317
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
302
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية
293
الأخبار

عودة الدروس إلى المؤسسات التربوية في ولاية جندوبة
291
الأخبار

رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الفيضانات و يُسدي تعليماته بتكثيف عمليات البحث عن البحارة المفقودين [فيديو]
286
تونس

في أفق 2050، سيكون الشمال التونسي معرّضًا لفيضانات شديدة التأثير (تقرير)
282
الأخبار

ولاية بن عروس: تعليق الدروس غدا الخميس
281
أخر الأخبار

بمُشاركة الحرس البحري والجيش الوطني: تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين (صور+فيديو)
279
الأخبار

القصرين: بلدية حاسي الفريد تدعو إلى عدم استغلال بحيرتي السفايا ووادي شقتمة لمدّة 7 أيام

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى