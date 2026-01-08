استخدم ChatGPT لكتابة خطاب زفافه… القضاء يُبطل الزواج

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أثارت واقعة غير مألوفة جدلاً واسعًا في هولندا، بعد أن قضت محكمة مختصة بإبطال زواج أُبرم قبل عام، بسبب خلل في مراسمه الرسمية. فالمشكلة لم تكن شخصية أو عائلية، بل تعلّقت بالنص الذي تم تلاوته خلال تبادل عبارات الرضا.

وتبيّن، وفق ملف القضية، أن خطاب الزواج قد أُعدّ باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT. وبعد مراجعة الإجراءات، خلصت المحكمة إلى أن العبارات الواردة في النص لا تتطابق مع الصيغ القانونية المنصوص عليها في التشريع الهولندي الخاص بالزواج المدني.

وأكد القضاة أن هذه الصيغ ليست شكلية أو رمزية، بل تمثل ركنًا أساسيًا من أركان صحة عقد الزواج. واعتماد نص مولّد بالذكاء الاصطناعي أدى إلى إغفال عناصر قانونية جوهرية، ما أفقد المراسم قيمتها القانونية.

وبناءً على ذلك، تقرر إبطال الزواج واعتباره كأنه لم يُسجّل قانونيًا من الأساس، في سابقة تفتح النقاش مجددًا حول مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي في المسائل القانونية والرسمية.

