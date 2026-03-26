استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر إلى مقر وزارة الخارجية

تم اليوم الخميس 26 مارس 2026 استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية للإعراب عن احتجاج الجزائر على القرار الذي صدر أمس الأربعاء بخصوص تجديد السجن المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان: “تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر بتاريخ 26 مارس الجاري إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية.

وقد جاء هذا الاستدعاء للإعراب عن احتجاج الجزائر، وبأشد العبارات، على القرار الذي صدر يوم أمس بخصوص تجديد السجن المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري”.

كما تم “لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشكل حازم إلى أن الموظف القنصلي الجزائري يخضع لسجن مؤقت لمدة سنة، وذلك منذ شهر أفريل 2025، بالرغم من تمتعه بوضع يحظى بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963″، وفقًا لذات المصدر.

وفي السياق ذاته، تم “إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي باستنكار الجزائر الشديد للمعاملة المشينة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ إيداعه السجن، وهو ما كشفت عنه أول زيارة قنصلية سمح له بها بتاريخ 17 مارس الجاري”.

