Français
Anglais
العربية
الأخبار

استدعاء القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر إلى وزارة الشؤون الخارجية

استدعاء القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر إلى وزارة الشؤون الخارجية

أفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأن القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر تمّ استقباله، يوم السبت، بمقر الوزارة، على خلفية بث القناة العمومية الفرنسية France 2 لما قُدِّم على أنه فيلم وثائقي، بينما هو في الواقع «مجرد نسيج من المغالطات المسيئة بعمق والاستفزازية دون مبرر».

وأوضح المصدر ذاته أن استدعاء الدبلوماسي الفرنسي جاء على إثر بث هذا العمل الذي وُصف، زورًا، بالوثائقي، في حين أنه «لا يعدو أن يكون مجموعة من الادعاءات الباطلة، ذات الطابع المهين والاستفزازي غير المبرر».

وخلال اللقاء، تم لفت انتباه القائم بالأعمال الفرنسي إلى الخطورة البالغة لما يلي:

أولًا
تحمّل قناة خدمة عمومية فرنسية مسؤولية هذه الإساءة التي ترقى إلى اعتداء حقيقي على الدولة الجزائرية ومؤسساتها ورموزها، وهو اعتداء لم يكن لهذه القناة أن تقدم عليه دون تواطؤ، أو على الأقل موافقة، من الجهة الوصية العمومية التابعة لها.

ثانيًا
وعلى خلاف الأعراف والممارسات الدبلوماسية المعمول بها، فإن مساهمة سفارة فرنسا بالجزائر، والسفير شخصيًا، في تغذية هذه الحملة المشينة التي تقودها القناة العمومية، يعزز الانطباع بأنها حظيت بدعم أو مباركة من جهات رسمية فرنسية.

ثالثًا
يمثل هذا السلوك من قبل القناة الفرنسية المعنية مرحلة جديدة في مسار التصعيد الذي تنتهجه بعض الأوساط الرسمية الفرنسية المعادية للجزائر، بهدف الإبقاء على العلاقات الجزائرية-الفرنسية في حالة توتر دائم.

رابعًا
تدين الحكومة الجزائرية بأشد العبارات هذا البرنامج وما يتضمنه من اتهامات وإساءات غير مقبولة بحق الدولة الجزائرية ومؤسساتها. كما تعرب عن استنكارها الشديد لتورط سفير فرنسا بالجزائر في أعمال تتعارض بشكل واضح مع مهامه الدبلوماسية، كما هي محددة بموجب القوانين والأعراف الدولية.

و في الختام، تم إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي بأن الحكومة الجزائرية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات، بالنظر إلى خطورة مثل هذه التصرفات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

367
أخر الأخبار

صفاقس تستبق رمضان: مدير التجارة يكشف إجراءات تأمين السوق وضبط الأسعار (فيديو)

327
الأخبار

بلديات نابل والحمامات تتدخل لإزالة مخلفات الفيضانات وعودة الحركة المرورية
296
الأخبار

إنذار جوي: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار رعدية بداية من السبت
282
الأخبار

والي سوسة في زيارة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات
277
اقتصاد وأعمال

سفيرة الهند بتونس : الهند تريد الإستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات و الإتّصال و الصناعات الصيدلانية
271
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: الارهاب اليوم يسعى للظهور حتى يعيد الإعتبار لنفسه و لكن القوات الأمنية حقّقت نجاحا مبهرا [فيديو]
267
الأخبار

أحكام قضائية بالسجن و الخطية في حق برهان بسيس و دليلة مصدّق
265
اقتصاد وأعمال

تونس: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تقترب من 27 مليار دينار
263
اقتصاد وأعمال

ميلوني تحذّر قادة أوروبا سرًا بأن الصدام مع ترامب فكرة سيئة للغاية
261
الأخبار

البرازيل تتوصل لاتفاق مع أنشيلوتي لتجديد عقده حتى 2030

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى