استراليا تختار سفيرا جديدا للولايات المتحدة بعد التشاور مع ترامب

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الأحد، أنه أوصى بتعيين وزير الدفاع الاسترالي، جريج موريارتي، في منصب سفير استراليا القادم لدى الولايات المتحدة، خلفا للسفير المنتهية ولايته كيفن رود.
و في حديثه لهيئة الإذاعة الاسترالية (ABC) اليوم ، قال ألبانيز :” أعرف موريارتي جيدا و قد أعجبت بأسلوبه الراقي في التعامل مع الأمور و تمّ التشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعيين، وفقا للإجراءات المعتادة”.
و شغل موريارتي منصب وزير الدفاع لما يقرب من عقد من الزمان و كان سابقا رئيسا لديوان رئيس الوزراء آنذاك مالكولم تورنبول.
كما شغل الوزير مناصب رفيعة في مجال مكافحة الإرهاب و عمل سفيرا لدى إندونيسيا و إيران.
