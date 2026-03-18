استشهاد 3 جنود لبنانيين في غارتين منفصلتين للطيران الصهيوني جنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني، أمس الثلاثاء، إستشهاد ثلاثة من عناصره في غارتين صهيونيتين منفصلتين في جنوب لبنان، في حين أكد الجيش الصهيوني أن عملياته ليست موجهة “ضد الجيش اللبناني”.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن أحد العسكريين المصابين لقي حتفه متأثرا بجروحه نتيجة غارة صهيونية في منطقة “قعقعية الجسر” في “النبطية” بعد إصابته مع أربعة عسكريين آخرين بجروح.

وأضاف الجيش، في بيان منفصل، أن عسكريين اثنين إستشهدا أيضا جراء غارة صهيونية أثناء تنقلهما بواسطة دراجة نارية على طريق “زبدين – النبطية”.

من جانبه، أكد الجيش الصهيوني، في بيان، أنه “على علم بالتقارير التي تفيد بإصابة عدد من جنود الجيش اللبناني نتيجة ضربة للجيش” الصهيوني.

وأضاف البيان أن “الحادثة قيد المراجعة”، مؤكدا أن القوات الصهيونية تنفذ عمليات “ضد منظمة حزب الله، وليس ضد الجيش اللبناني أو المدنيين اللبنانيين”.

يذكر أن الوضع الأمني في لبنان شهد، منذ فجر الاثنين 02 مارس الجاري، تصعيدا خطيرا مع توسيع الغارات الجوية للطيران الصهيوني.

