سياسة

استعادة اتحاد الشغل لموقعه الوطني : هل يخدم قرطاج؟ قراءة المحلل السياسي فريد العليبي (فيديو)

اعتبر المفكّر والمحلّل السياسي فريد العليبي، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن تراجع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن استقالته يمكن قراءته على أنه إدراك لحجم المأزق الذي تمرّ به المنظمة، موضحًا أن المسألة لا ترتبط فقط بـالمؤتمر المزمع عقده لاحقًا ولا بـالإضراب العام الذي كان مبرمجًا، بل تتصل في العمق بـوجود الاتحاد نفسه واستمراريته.

وأوضح العليبي أن الأزمة لم تكن تنظيمية فحسب، بل طالت أيضًا الجانب القانوني، في ظل حديث عن تهديدات بإمكانية دعوة الهيئة الإدارية الوطنية للانعقاد من خارج المكتب التنفيذي.

وأضاف أن هذا المعطى قد يفسّر التحرك الذي قاده عدد من النقابيين لإقناع الطبوبي بالعدول عن استقالته، وهو ما تمّ بالفعل.

وشدّد المتحدث على أن تونس تحتاج إلى اتحاد قوي ومتماسك، قائلاً إن البلاد “لا تحتاج اتحادًا مهددًا بالزوال”، بل تحتاج منظمة قادرة على تجاوز أزماتها واستعادة موقعها في الحياة النقابية والاجتماعية والسياسية، بالنظر إلى الدور الوطني الذي اضطلع به الاتحاد تاريخيًا. واعتبر أن استمرار الطبوبي على رأس المنظمة قد يساعد على توفير شروط هذا التعافي.

هل يخدم اتحاد شغل قوي قرطاج ؟

وفي السياق ذاته،اعتبر العليبي أنه وعلى عكس ما يتصوره كثيرون،فإن الحكومة ورئاسة الجمهورية في حد ذاتها تجد في وجود اتحاد شغل مُتماسك عنصر توازن وأمرا يخدم الحياة السياسية في تونس وليس ضدها وفق تعبيره.

وعبّر العليبي عن أمله في أن يتمكن الاتحاد خلال الفترة المقبلة من تجاوز مشكلاته التنظيمية والقانونية، بما يسمح بعودة المنظمة إلى سابق دورها وموقعها.

هل تراجعت مقبولية اتحاد الشغل لدى التونسيين؟

وعن مدى مقبولية الاتحاد اليوم لدى عموم التونسيين، اعتبر العليبي أن هذه المقبولية لم تتأثر سلبًا بشكل كبير، رغم ما تثيره الأزمة الحالية من تساؤلات حول دور المنظمة ومستقبلها.

وأوضح أن التونسيين “اقترنت حياتهم بوجود اتحاد الشغل”، معتبرًا أن الرأي العام يميز بين الأشخاص وبين المنظمة في حد ذاتها.

وأشار في هذا الإطار إلى أن الاتحاد مرتبط في الذاكرة الجماعية بأسماء رمزية مثل محمد علي الحامي ونضاله، وفرحات حشاد واستشهاده في سياق كفاح الحركة النقابية والتحرير الوطني. وخلص إلى أن التشكيك في فقدان الاتحاد لثقة التونسيين “لا يصمد كثيرًا أمام الوقائع”، وفق تقديره.

تعليقات

