استعدادات مكثفة في أريانة لضمان وفرة المواد الأساسية خلال شهر رمضان

تستعد ولاية أريانة لاستقبال شهر رمضان عبر خطة استباقية شاملة تهدف إلى ضمان انتظام التزويد واستقرار السوق، مع تأمين مختلف المواد الأساسية بكميات كافية لتلبية حاجيات المواطنين في كافة المعتمديات.

وأكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة، سامي البجاوي، أن نسق التزويد سيكون منتظما ومستقرا طوال الشهر الكريم، مشيرا إلى أن التحضيرات انطلقت فعليا منذ شهر جانفي، في إطار استراتيجية مدروسة لتفادي أي نقص محتمل في السلع الاستهلاكية.

وأوضح البجاوي أن أولى الخطوات العملية تمثلت في عقد جلسة عمل بمقر الولاية يوم 19 جانفي 2026، تم خلالها ضبط خارطة طريق ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، في مقدمتها ضمان انتظام التزويد وتأمين تدفق السلع بصفة مسترسلة، بما يضمن استقرار السوق وتفادي الاضطرابات.

المصدر: وات

