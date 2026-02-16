Français
Anglais
العربية
الأخبار

استعدادات مكثفة لرمضان: 100 ألف نشاط ديني لتعزيز القيم الروحية والصحية

استعدادات مكثفة لرمضان: 100 ألف نشاط ديني لتعزيز القيم الروحية والصحية

أعلن وزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي، أن الوزارة أعدّت برنامجا يشمل قرابة 100 ألف نشاط ديني بمناسبة شهر رمضان القادم، في إطار سعيها إلى تعزيز الأبعاد الروحية والإنسانية لهذا الشهر.

وجاء هذا التصريح خلال ندوة احتضنها مقر الوزارة تحت عنوان «رمضان تزكية للنفس وحفظ للصحة»، حيث أوضح الوزير أن البرنامج يرتكز أساسا على تكثيف الدروس الفقهية بين الصلوات، إلى جانب مختلف الأنشطة التوعوية والإرشادية التي يشرف عليها الوعاظ والأئمة في مختلف جهات البلاد.

وأكد أن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب، بل يمثل فرصة لتقوية الجانب الروحي، وتنمية الإرادة، وتدريب النفس على الانضباط ومجاهدة الشهوات، بما ينعكس إيجابا على سلوك الفرد داخل المجتمع.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

479
أخر الأخبار

مبادرة تضامنية: توزيع 300 قفة غذائية من الهلال الأحمر لفائدة العائلات المعوزة بباجة

367
أخر الأخبار

جمعية صفاقس الخيرية تطلق برنامج رمضان 2026: مساعدات واسعة لفائدة العائلات المعوزة [فيديو]
346
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة : انقطاع طريق بوادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه
331
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: الإفريقي 3-0 مستقبل سليمان، تصريح المدرب أمين الباجي (فيديو)
317
الأخبار

ليبيا تعلن عطلة رسمية غدا بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد الثورة الليبية
308
أخر الأخبار

الاحتفاظ بألفة الحامدي !
308
الأخبار

مساعد مدرّب النادي الإفريقي : “حققنا 3 نقاط ثمينة أمام جماهيرنا” (فيديو)
298
الأخبار

الأمطار الأخيرة تنعش سد البراق بنفرة ثاني أكبر سد في تونس [فيديو]
281
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب العام للجولة 21
267
الأخبار

تنفيذ عمليات أمنية لمكافحة الاحتكار و المضاربة و الترفيع المفتعل للأسعار (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى