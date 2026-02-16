استعدادات مكثفة لرمضان: 100 ألف نشاط ديني لتعزيز القيم الروحية والصحية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن وزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي، أن الوزارة أعدّت برنامجا يشمل قرابة 100 ألف نشاط ديني بمناسبة شهر رمضان القادم، في إطار سعيها إلى تعزيز الأبعاد الروحية والإنسانية لهذا الشهر.

وجاء هذا التصريح خلال ندوة احتضنها مقر الوزارة تحت عنوان «رمضان تزكية للنفس وحفظ للصحة»، حيث أوضح الوزير أن البرنامج يرتكز أساسا على تكثيف الدروس الفقهية بين الصلوات، إلى جانب مختلف الأنشطة التوعوية والإرشادية التي يشرف عليها الوعاظ والأئمة في مختلف جهات البلاد.

وأكد أن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب، بل يمثل فرصة لتقوية الجانب الروحي، وتنمية الإرادة، وتدريب النفس على الانضباط ومجاهدة الشهوات، بما ينعكس إيجابا على سلوك الفرد داخل المجتمع.

المصدر: وات

