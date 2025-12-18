Français
استعدادات وزارة النقل بمناسبة عطلة الشتاء

أعلنت وزارة النّقل جملة من الإجراءات، في إطار استعداداتها لتأمين نقل المسافرين بمناسبة عطلة الشتاء لسنة 2025 التي في أفضل الظروف الممكنة، والتي سيتم العمل بها بالتنسيق مع إداراتها الجهويّة ومؤسساتها الوطنية والجهوية للنقل تحت الإشراف أيام 19 و20 و21 ديسمبر 2025 و03 و04 و05 جانفي 2026.

وتتمثل الاستعدادات فيما يلي :

  • الترخيص للشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في استغلال سفرات إضافية على كامل خطوطها المنتظمة؛
  • الترخيص للشركات الجهوية للنّقل والشركة الوطنيّة للنّقل بين المدن للقيام بسفرات خارج خطوطها انطلاقا من محطات نقل المسافرين.
  • الترخيص بصفة استثنائية لسيارات الأجرة لواج للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الإستغلال مع الإلتزام بحمل المسافرين من محطات سيارات الأجرة لواج في الوجهة المقصودة.

ودعت الوزارة في الأخير إداراتها الجهوية لتكليف فرق من مراقبي النّقل البري الراجعين لها بالنّظر لمتابعة سير البرامج على مستوى محطات النّقل البري والتدخّل عند الإقتضاء لإسناد تراخيص استثنائية بالتنسيق مع الإدارة العامّة للنقل البري.

