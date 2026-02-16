Français
استعداداً لرمضان: بلدية صفاقس تُكثّف حملات الوقاية الصحية ومُقاومة الحشرات

كثفت مصلحة الوقاية الصحية بـبلدية صفاقس تدخلاتها ضمن برنامجها السنوي، مع اعتماد نسق استثنائي استعداداً لشهر رمضان.

وشملت العمليات مداواة يرقات البعوض في بالوعات تصريف مياه الأمطار والمستنقعات وتجمعات المياه بعدد من الأسواق البلدية، بينها سوق الجملة للخضر والغلال بطريق قابس، وسوق الجملة للمنتوجات البحرية بطريق الميناء، والسوق المركزية بشارع الحبيب بورقيبة، وسوق السمك بباب الجبلي والأنهج المتفرعة عنه، إلى جانب تنفيذ عمليات تعقيم وتعطير موازية وفق بلاغ للبلدية.

كما تم تكثيف حملات مقاومة القوارض بالمدينة العتيقة وسوق القائد محمد بالربض، مع برمجة حملات لتعطير عدد من المساجد بالمنطقة البلدية.

