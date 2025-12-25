استعدادا لشهر رمضان: تركيز خيمة لمدة ثمانية أيام لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك بمدينتي سوسة ونابل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المجمع المهني المشترك للتمور أنه يعتزم تركيز خيمة لمدة ثمانية (08) أيام لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك بمدينتي سوسة ونابل وذلك في الفترة الممتدة من 03 إلى 10 جانفي 2026.

ويندرج تنظيم هذه الخيمة في إطار تدخل المجمع على مستوى الترويج الداخلي لتنشيط السوق الداخلية ومساعدة الفلاحين لترويج منتوجهم في أحسن الظروف تضمن لهم الدخل الأفضل، وتمكين المستهلك التونسي من تمور ذات جودة وبأسعار مدروسة تراعي قدرته الشرائية، و استعدادا لشهر رمضان المعظم.

وأفاد المجمع أن الفلاحين الراغبين في المشاركة بهذه الخيمة عليهم تقديم مطالبهم، مصحوبة بوثيقة تثبت صفتهم مسلمة من الجهات المختصة وإيداعها بمقر الإدارات الجهوية للمجمع المهني المشترك للتمور بكل من قبلي وتوزر وقفصة، وذلك بداية من الخميس 25 ديسمبر إلى غاية يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا.

وسيتم فرز واختيار المشاركين عن طريق اللجنة المتكونة من ممثلي عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والمجلس الجهوي والمجمع المهني المشترك للتمور.

