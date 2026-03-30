Français
Anglais
العربية
مجتمع

استعدادًا لحج 2026: تونس تطلق تكوين مؤطري الحجيج لضمان موسم أكثر تنظيمًا وطمأنينة

دخلت تونس رسميًا في مرحلة الإعداد العملي لموسم الحج 1447 هـ / 2026 م، من خلال انطلاق ملتقى تكويني مخصص لمؤطري الحجيج التونسيين، بهدف تعزيز الجاهزية وتحسين جودة التأطير والخدمات المقدمة للحجاج.

وفي افتتاح هذا الموعد، شدد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي على أن الرهان الأساسي يتمثل في توفير أفضل الظروف للحاج التونسي، سواء من حيث التنظيم أو الإحاطة الصحية أو الطمأنينة أثناء أداء المناسك.

وأشار إلى أن ملف الحج يحظى بمتابعة خاصة على أعلى مستوى، بالنظر إلى ما يمثله من مسؤولية وطنية ودينية، وما يتطلبه من تنسيق محكم بين مختلف الأطراف المتدخلة داخل منظومة الإحاطة بحجاج تونس.

كما نوه بالمجهودات التي بُذلت خلال الموسم الماضي، والتي ساهمت في تتويج تونس بجائزة تقديرية في مجال التنظيم، داعيًا إلى مواصلة العمل بنفس الجدية من أجل تحقيق نتائج أفضل خلال الموسم المقبل.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى