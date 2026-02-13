استعدادًا لشهر رمضان: إجراءات جديدة لضمان راحة الطلبة بالمبيتات والمطاعم الجامعية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حزمة من التدابير العملية الرامية إلى تأمين أفضل ظروف الإقامة والإطعام لفائدة الطلبة المقيمين بالمبيتات الجامعية خلال شهر رمضان.

وخلال جلسة عمل أشرف عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، تم التأكيد على ضرورة ضمان التزوّد المنتظم بالمواد الغذائية الأساسية، مع دراسة إمكانية تكوين مخزون احتياطي يضمن استمرارية خدمات الإطعام دون انقطاع.

كما تم التشديد على توفير العدد الكافي من الوجبات وتأمين وجبتي الإفطار والسحور في ظروف تنظيمية ملائمة تراعي خصوصية الشهر الكريم.

وتشمل الإجراءات أيضًا تنويع قائمة الأطباق وتحسين جودتها بما يتماشى مع خصوصية شهر رمضان، إلى جانب برمجة وجبات مميّزة بمناسبة المناسبات الدينية.

المصدر: وات

