الأخبار

استعداد للموسم الصيفي: شركة الملاحة تبرمج 149 رحلة بطاقة استيعاب 433 ألف مسافر

استعداد للموسم الصيفي: شركة الملاحة تبرمج 149 رحلة بطاقة استيعاب 433 ألف مسافر

أعلنت الشركة التونسية للملاحة استعدادها للموسم الصيفي لسنة 2026 ببرمجة 149 رحلة بين منتصف جوان ومنتصف سبتمبر، بطاقة استيعاب تصل إلى 433 ألف مسافر و126 ألف سيارة.وستتركز هذه الرحلات أساسا على خطي تونس – مرسيليا وتونس – جنوة، مع تنظيم عدد محدود من السفرات عبر ميناء جرجيس.

وقد انطلقت عمليات الحجز منذ ديسمبر 2025، حيث سجّلت الشركة حتى فيفري 2026 أكثر من 105 آلاف حجز للمسافرين و32 ألف سيارة، مع زيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق ما افاد به ممثلو الشركة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول استعدادات عودة التونسيين المقيمين بالخارج.

وفي سنة 2025، نقلت الشركة نحو 293 ألف مسافر على خطي مرسيليا وجنوة، ما يمثل حوالي نصف السوق في هذين الخطين، بالإضافة إلى نقل أكثر من 121 ألف سيارة.

وبخصوص السياسة التجارية للناقلة الوطنية، أكد ممثلو الشركة الحفاظ على التعريفات المعتمدة منذ 2019 دون أي رفع في المعاليم الأساسية، رغم الزيادة في تكاليف الوقود وفرض ضريبة الكربون. كما تم وضع منظومة تعريفات تفاضلية تشمل الحجز المبكر وتعريفة العائلة وتعريفة “مرحبا” الخاصة بالمسافرين دون سيارات، بهدف تلبية احتياجات مختلف الفئات.

كما ركزت الشركة على تطوير قنوات البيع الرقمية وتعزيز شبكة الوكالات السياحية، حيث بلغ عدد الوكالات المتعاقدة 589 وكالة، منها أكثر من 306 وكالة في السوق الأوروبية، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبيعات عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

