استعمال الطائرات المسيّرة في الفلاحة : فرص جديدة للشباب التونسي

صادق مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، على الفصل 135 الذي يجيز للفلاحين استعمال الطائرات المسيّرة لرشّ المنتجات على المساحات الزراعية، بهدف ضمان تدخل أسرع وأكثر نجاعة مع حماية المحاصيل، وذلك شرط الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المختصة.

هذه الخطوة الإيجابية يُنتظر أن يكون لها أثر ملموس على قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري، الذي يمثّل حوالي 10% من الناتج الداخلي الخام، بقيمة مضافة سنوية تتراوح بين 3.8 و4.8 مليارات دولار.

وسبق لعدد من الفلاحين أن استعمالوا الطائرات المسيّرة حتى قبل إقرار الإطار القانوني المنظم لها. وعلى المستوى المؤسساتي، كان البنك الإفريقي للتنمية قد أطلق سنة 2018، بالشراكة مع الحكومة التونسية وصندوق كوريا-إفريقيا الاقتصادي (KOAFEC)، برنامجًا تجريبيًا لاستخدام الطائرات المسيّرة في المجال الزراعي. كما مكّن برنامج نموذجي من تكوين 42 مشغّلًا تونسيًا في هذا المجال.

كما أكدت التجارب في عديد الدول الأداء العالي للطائرات المسيّرة في تحسين القيمة المضافة الفلاحية، إذ توفر مزايا كبيرة في مجالات المراقبة، والتشخيص، والتدخل الموجّه بدقة. وتُستخدم هذه الطائرات في الاستشعار عن بعد، ورسم الخرائط الزراعية، والرشّ الدقيق، ومتابعة حالة المحاصيل.

حلّ لمواجهة الجفاف وتقلص الموارد المائية

بالنسبة لتونس التي تواجه ضغوطًا مائية متزايدة، تمثل الطائرات المسيّرة وسيلة فعالة لتعزيز القدرة على التكيّف مع فترات الجفاف، من خلال تحسين إدارة الريّ، والتسميد، والمعالجات النباتية. وتشير الدراسات إلى أن استخدام الطائرات المسيّرة في الريّ يمكن أن يستهلك أقل من 20 لترًا من الماء لكل هكتار، مقابل نحو 300 لتر في الطرق التقليدية.

كما تساهم هذه التكنولوجيا في تحليل الأضرار بشكل آلي وتحسين صحة المحاصيل عبر رصد الحرائق، وإزالة الغابات غير القانونية، والأمراض النباتية مما يؤدي إلى خفض كلفة الإنتاج وتقليص الخسائر وزيادة هامش الربح منذ الموسم الأول.

الفصل الجديد الذي تم إقراره ضمن قانون المالية لسنة 2026 سيفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب التونسي من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجال تشغيل الطائرات المسيّرة. ولتحقيق ذلك، يمكن للبرامج التكوينية القصيرة والموجهة أن تُعدّ بسرعة جيلًا جديدًا من مشغّلي الطائرات المسيّرة القادرين على مواكبة التحول الرقمي في القطاع الفلاحي.

