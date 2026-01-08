Français
Anglais
العربية
رياضة

استفتاء “وات” لسنة 2025 : قائمة أفضل الرياضيين المتوجين (فيديو)

تحصل اللاعب علي العابدي على المركز الاول في مسابقة افضل لاعب كرة قدم تونسي في استفتاء “وات” بمشاركة 90 صحفيا رياضيا (ورقة ملغاة) و15 مدربا من اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و24 من المديرين الفنيين للجامعات الرياضية بعد حصوله على 466 نقطة. وحل حنبعل المجبري في المرتبة الثانية ب458 نقطة بينما جاء منتصر الطالبي في المركز الثالث ب341 نقطة.

وفي مسابقة افضل رياضي، تحصل أحمد الجوادي على المركز الاول ب492 نقطة متقدما على خليل الجندوبي الذي أحرز المرتبة الثانية ب 435 نقطة فيما حل فارس الفرجاني في المرتبة الثالثة ب 328 نقطة.

وتحصلت وفاء المسعوني على لقب افضل رياضية في استفتاء “وات” 2025 بجمعها 454 نقطة في حين حلت منى الباجي في المرتبة الثانية ب350 نقطة. وعادت المرتبة الثالثة في ذات المسابقة الى خديجة الكريمي ب330 نقطة.

اما في مسابقة افضل رياضي بارالمبي لعام 2025، فقد احرز امان الله التيساوي المركز الاول ب342 نقطة. وجاء وليد كتيلة في المرتبة الثانية ب 271 نقطة فيما عادت المرتبة الثالثة الى ياسين الغربي ب213 نقطة.

وفازت روعة التليلي من جهتها، بلقب افضل رياضية بارالمبية لعام 2025 باحرازها 445 نقطة، وجاءت مروى البراهمي في المرتبة الثانية ب 313 نقطة فيما تحصلت رجاء الجبالي على المرتبة الثالثة ب 246 نقطة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

350
أخر الأخبار

تونس: الفلاحة الذكية خيار استراتيجي لمُجابهة التغيرات المناخية [فيديو]

349
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
323
الأخبار

الجزائر-أمريكا : «نيران صديقة» ثالثة… و هذه المرة واشنطن تستهدف التأشيرات
303
الأخبار

محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء و تؤكّد سجن جميع المتّهمين ثمانية أعوام
291
الأخبار

بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي
277
الأخبار

كما فعل الأسد… آية الله خامنئي قد يهيّئ منفاه لدى بوتين بمليارات الدولارات في حقائبه
270
الأخبار

صندوق الضمان الاجتماعي ينشر جداول اشتراكات العاملين لحسابهم الخاص للثلاثية الرابعة لسنة 2025
267
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : ملحمة جديدة يصنعها أهالي فرنانة من ولاية القصرين بالوقوف بجانب القوات الامنية للقضاء على الإرهاب
266
اقتصاد وأعمال

مجلس وزاري حول مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026 ـ 2030
259
اقتصاد وأعمال

الجزائر :نحو استيراد مليون رأس غنم بقرار من الرئيس تبون

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى