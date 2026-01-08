استفتاء “وات” لسنة 2025 : قائمة أفضل الرياضيين المتوجين (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحصل اللاعب علي العابدي على المركز الاول في مسابقة افضل لاعب كرة قدم تونسي في استفتاء “وات” بمشاركة 90 صحفيا رياضيا (ورقة ملغاة) و15 مدربا من اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و24 من المديرين الفنيين للجامعات الرياضية بعد حصوله على 466 نقطة. وحل حنبعل المجبري في المرتبة الثانية ب458 نقطة بينما جاء منتصر الطالبي في المركز الثالث ب341 نقطة.

وفي مسابقة افضل رياضي، تحصل أحمد الجوادي على المركز الاول ب492 نقطة متقدما على خليل الجندوبي الذي أحرز المرتبة الثانية ب 435 نقطة فيما حل فارس الفرجاني في المرتبة الثالثة ب 328 نقطة.

وتحصلت وفاء المسعوني على لقب افضل رياضية في استفتاء “وات” 2025 بجمعها 454 نقطة في حين حلت منى الباجي في المرتبة الثانية ب350 نقطة. وعادت المرتبة الثالثة في ذات المسابقة الى خديجة الكريمي ب330 نقطة.

اما في مسابقة افضل رياضي بارالمبي لعام 2025، فقد احرز امان الله التيساوي المركز الاول ب342 نقطة. وجاء وليد كتيلة في المرتبة الثانية ب 271 نقطة فيما عادت المرتبة الثالثة الى ياسين الغربي ب213 نقطة.

وفازت روعة التليلي من جهتها، بلقب افضل رياضية بارالمبية لعام 2025 باحرازها 445 نقطة، وجاءت مروى البراهمي في المرتبة الثانية ب 313 نقطة فيما تحصلت رجاء الجبالي على المرتبة الثالثة ب 246 نقطة.

