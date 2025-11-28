Français
استقالة وزير الدفاع الروماني بعد فضيحة تتعلق بسيرته الذاتية

قدم وزير الدفاع الروماني إيونوتس موشت يانو استقالته من منصبه، في أعقاب فضيحة تتعلق بسيرته الذاتية.

وكتب موشت يانو على صفحته بموقع ميتا: “تقدمت اليوم باستقالتي من منصب وزير الدفاع الوطني. وقد ناقشت هذا الأمر مع الرئيس، ورئيس الوزراء، ورئيس الحزب، وبعض زملائي، وأشكرهم على دعمهم وثقتهم”.

وأكد أنه لا يريد أن تلهي المناقشات، حول تدريبه المهني والأخطاء التي ارتكبت منذ سنوات عديدة، قيادة البلاد عن العمل.

و اتخذ موشت يانو قرار الاستقالة على خلفية فضيحة انتشرت بسبب سيرته الذاتية التي ذكر فيها أنه درس في جامعة “أتينيوم” الخاصة في بوخارست.

و بعد أن نفت جامعة “أتينيوم” هذه المعلومات، نشر الوزير صورة لدبلوم آخر من جامعة “بيو تيرا”، مدعيا أنه كان هناك “خطأ” في البداية.

كما ذكرت الصحافة الرومانية أن هناك “تجاوزات خطيرة” أخرى بين نسخ السيرة الذاتية و الدبلوم المقدم.

