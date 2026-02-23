استكمال تهيئة وحدة التصوير الطبي بقسم الطبّ النووي بمستشفى سهلول

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الصحة عن استكمال تهيئة وحدة التصوير الطبي بقسم الطبّ النووي بالمستشفى الجامعي سهلول، بعد أشغال تأهيل شاملة مطابقة للمعايير الدولية (conformités aux standards internationaux) في السلامة والجودة والحماية من الإشعاعات.

و أوضحت الوزارة، في بلاغ صادر عنها الاثنين، أنّ المشروع مكّن من إحداث أوّل مخبر وطني لإعداد المحاليل المشعّة، مع تركيز جهاز متطوّر Gamma Camera SPECT/CT مدمج مع مفراس متعدد الشرائح (Scanner 32 barrettes)، بما يوفّر دقة تشخيصية عالية ويحسّن التكفّل بالمرضى.

و أشارت وزارة الصحة إلى أنّ الكُلفة الجملية للتجهيزات وأشغال التهيئة بلغت 5.5 ملايين دينار، وسيُساهم هذا الاستثمار وفق نصّ البلاغ، في :

– تقليص آجال المواعيد و التّسريع فيها.

– الترفيع في الفحوصات القلبية بـ 25%.

– تحسين جودة الخدمات التشخيصية داخل القطاع العمومي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



