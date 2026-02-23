Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الصحة أنه تمّ حديثا استكمال تهيئة وحدة التصوير الطبي بقسم الطبّ النووي بالمستشفى الجامعي سهلول بعد أشغال تأهيل شاملة مطابقة للمعايير الدولية (conformités aux standards internationaux) في السلامة والجودة والحماية من الإشعاعات.

وأضافت الوزارة أن المشروع قد مكّن المشروع من إحداث أول مخبر وطني لإعداد المحاليل المشعّة، مع تركيز جهاز متطوّر Gamma Camera SPECT/CT مدمج مع مفراس متعدد الشرائح (Scanner 32 barrettes)، بما يوفّر دقة تشخيصية عالية ويحسّن التكفّل بالمرضى.

وبلغت الكلفة الجملية للتجهيزات وأشغال التهيئة 5.5 مليون دينار، وسيساهم هذا الاستثمار في تقليص آجال المواعيد و التّسريع فيها والترفيع في الفحوصات القلبية بـ 25% وتحسين جودة الخدمات التشخيصية داخل القطاع العمومي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



