استمرار تعليق الدروس في ولاية بنزرت غداً بسبب التقلبات المناخية

أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت عن مواصلة تعليق الدروس غداً الأربعاء 21 جانفي 2026، في جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، بما يشمل المدارس التربوية والجامعية ومراكز التكوين، إضافة إلى محاضن الأطفال ورياض الأطفال ومؤسسات تأهيل أصحاب الهمم.

وجاء هذا القرار تبعاً للتقلبات المناخية غير المسبوقة التي شهدتها الجهة منذ يوم الاثنين الماضي، واستناداً إلى التحذيرات الصادرة عن مصالح الرصد الجوي.

وأكدت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة جاهزية جميع مصالحها الجهوية والمحلية للتدخل الفوري عند أي طارئ في مختلف مناطق الولاية. كما دعت عموم المواطنين إلى ملازمة الحذر، وتجنب المجازفة والابتعاد عن مجاري الأودية، مع الالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية للحفاظ على السلامة

