Français
Anglais
العربية
مجتمع

استمرار تعليق الدروس في ولاية بنزرت غداً بسبب التقلبات المناخية

استمرار تعليق الدروس في ولاية بنزرت غداً بسبب التقلبات المناخية

أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت عن مواصلة تعليق الدروس غداً الأربعاء 21 جانفي 2026، في جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، بما يشمل المدارس التربوية والجامعية ومراكز التكوين، إضافة إلى محاضن الأطفال ورياض الأطفال ومؤسسات تأهيل أصحاب الهمم.

وجاء هذا القرار تبعاً للتقلبات المناخية غير المسبوقة التي شهدتها الجهة منذ يوم الاثنين الماضي، واستناداً إلى التحذيرات الصادرة عن مصالح الرصد الجوي.

وأكدت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة جاهزية جميع مصالحها الجهوية والمحلية للتدخل الفوري عند أي طارئ في مختلف مناطق الولاية. كما دعت عموم المواطنين إلى ملازمة الحذر، وتجنب المجازفة والابتعاد عن مجاري الأودية، مع الالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية للحفاظ على السلامة

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

430
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة

336
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
317
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
310
الأخبار

المنتخب الوطني لكرة اليد يشدّ الرحال إلى رواندا ويستهل مشواره القاري بمواجهة الكامرون
308
الأخبار

قطاع الصحة بصفاقس: مستشفى جهوي جديد يدخل حيّز الإعداد بقرار من وزارة الصحة [فيديو]
301
أخر الأخبار

صفاقس : ملتقى حول قانون المالية 2026 والفاتورة الإلكترونية [فيديو]
297
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
296
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته
295
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)
278
الأخبار

الملك محمد السادس يهنئ أسود الأطلس ببلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى