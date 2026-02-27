اشتباكات على الحدود الليبية – النيجرية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ليبيا، أعلنت غرفة عمليات لتحرير الجنوب أن بعض النقاط الحدودية الواقعة على الشريط الحدودي الجنوبي الغربي (حدود الليبية-النيجرية) شهدت خلال يومي 25/24 فيفري اشتباكات مسلحة محدودة، إثر محاولة تسلل نفذته حسب غرفة عمليات لتحرير الجنوب قوات تابعة لخليفة حفتر مستعينة بقوات من مرتزقة أجانب، في مسعى لإعادة فرض السيطرة على الشريط الحدودي الجنوبي ولإسترداد نقاط وخطوط عبور كانت قد خرجت عن سيطرتهم مؤخرًا.

و اضافت غرفة عمليات لتحرير الجنوب أن السلاح الجوي الليبي التابع للقوات المسلحة الليبية يواصل تنفيذ ضربات جوية دقيقة على تمركزات المرتزقة والعناصر الإرهابية على الحدود الليبية – النيجرية.

و حسب المصدر ذاته أسفرت الضربات عن إصابات مباشرة وتدمير عدد من الآليات والمعدات نتج عنها سقوط شهيدين وإصابة وأسر عدد من أفراد السرية المتمركزة في تلك الموقع.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



