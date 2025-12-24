Français
اضراب في قطاعي المطاحن و العجين الغذائي

اضراب في قطاعي المطاحن و العجين الغذائي

أصدرت الجامعة العامة للصناعات الغذائية وقسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه بإضراب في قطاع المطاحن وقطاع العجين الغذائي والكسكسي، وذلك يومي 5 و6 جانفي 2026.

و يأتي هذا القرار وفق برقية التنبيه بالاضراب الصادرة اليوم الاربعاء 24 ديسمبر، احتجاجًا على تمسّك غرفة الأعراف برفض تمكين العمال من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، على غرار ما تم إقراره ببقية القطاعات، وهو ما اعتبرته الجامعة ضربا صارخا لمبدأ المساواة وتكريسًا لسياسة المماطلة والتعطيل، رغم تدهور المقدرة الشرائية للعمال وارتفاع كلفة المعيشة.

