اضطرابات الهضم في رمضان : أخصائية تغذية تكشف الأسباب والحلول [فيديو]

مع موائد الإفطار الغنية والمتنوعة خلال شهر رمضان، وطول ساعات الصيام، يواجه العديد من الأشخاص اضطرابات هضمية مثل آلام المعدة والانتفاخ والإمساك.

وفي تصريح لـ تونس الرقمية، قدمت خبيرة التغذية غالية عطواني مجموعة من النصائح العملية التي تساعد على تفادي هذه المشاكل الصحية الشائعة خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت أن أغلب اضطرابات الجهاز الهضمي في رمضان تعود أساساً إلى عادات غذائية غير صحية، مثل قلة تناول الألياف، ضعف النشاط البدني، وعدم شرب كميات كافية من الماء.

وتنصح الخبيرة بضرورة الحرص على الترطيب الجيد للجسم بين الإفطار والسحور من خلال شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء خلال المساء، إضافة إلى المشروبات العشبية الدافئة التي تساعد على تحسين عملية الهضم.

كما توصي بالإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات المطهية أو المطهوة على البخار، لما لها من دور مهم في دعم عمل الجهاز الهضمي أثناء فترة الصيام.

ومن بين الحلول الطبيعية التي تقترحها:

تناول ملعقة من زيت الزيتون أو العسل أو بذور الشيا في كوب ماء قبل السحور للمساعدة على تسهيل الهضم خلال النهار.

تناول التين المجفف المنقوع في زيت الزيتون قبل السحور لتحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

كما تؤكد الخبيرة أهمية ممارسة نشاط بدني خفيف بعد الإفطار، مثل المشي، لأنه يساعد على تنشيط عملية الهضم وتقليل اضطرابات الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان.

