اضطرابات جوية تُعدّل مواعيد رحلات سفينة “قرطاج” بين تونس و مرسيليا و جنوة

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، اليوم، عن إدخال تعديلات على برمجة سفينتها “قرطاج” خلال الرحلات المبرمجة بين 17 و22 فيفري 2026، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي يشهدها البحر الأبيض المتوسط، وحرصًا منها على ضمان أفضل ظروف السلامة والراحة لحرفائها.

رحلة تونس – مرسيليا – تونس (17 إلى 19 فيفري 2026)

أوضحت الشركة أن الانطلاق من ميناء حلق الوادي سيكون يوم الأربعاء 18 فيفري 2026 على الساعة التاسعة صباحًا، عوضًا عن الثلاثاء 17 فيفري على الساعة العاشرة صباحًا.

و سيكون الوصول إلى ميناء مرسيليا يوم الخميس 19 فيفري 2026 على الساعة الثامنة صباحًا، بدلًا من الأربعاء 18 فيفري على الساعة منتصف النهار.

أما رحلة العودة، فستنطلق من ميناء مرسيليا يوم الخميس 19 فيفري على الساعة الحادية عشرة صباحًا عوضًا عن الأربعاء على الساعة الرابعة بعد الزوال، على أن تصل السفينة إلى ميناء حلق الوادي يوم الجمعة 20 فيفري 2026 على الساعة منتصف النهار بدلًا من الخميس 19 فيفري على الساعة الخامسة مساءً.

رحلة تونس – جنوة – تونس (20 إلى 22 فيفري 2026)

ستنطلق السفينة من ميناء حلق الوادي يوم الجمعة 20 فيفري 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال عوضًا عن الساعة العاشرة صباحًا.

و من المنتظر أن تصل إلى ميناء جنوة يوم السبت 21 فيفري 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال بدلًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا.

كما تقرر أن يكون الانطلاق من ميناء جنوة يوم السبت 21 فيفري على الساعة السابعة مساءً عوضًا عن الثالثة بعد الزوال، على أن يكون الوصول إلى ميناء حلق الوادي يوم الأحد 22 فيفري 2026 على الساعة الثامنة ليلاً بدلًا من الخامسة مساءً.

و أكدت الشركة التونسية للملاحة اعتذارها لحرفائها الكرام عن هذا التغيير الخارج عن نطاقها، متمنية لهم رحلة طيبة على متن سفينتها “قرطاج”.

و لمزيد من الإرشادات، دعت الشركة إلى الاتصال على الرقمين التاليين :

71346061

71322802