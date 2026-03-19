اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء بداية من يوم الاثنين 30 مارس 2026 إلى غاية يوم 10 أفريل في عديد المعتمديات من الجنوب الشرقي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنها تعتزم القيام بأشغال صيانة وتعهد ضرورية لخط الانتاج بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس، التي تعتبر المصدر الرئيسي لتزويد ولايات قابس ومدنين وتطاوين بالماء الصالح للشرب.

وستتم هذه الأشغال على مرحلتين للحد من نقص إنتاج المياه حيث ستخصص المرحلة الأولى لإنجاز الأشغال المذكورة على الخط عدد1 (50% من طاقة الإنتاج) وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 10 أفريل 2026 فيما ستنفذ لاحقا المرحلة الثانية المتمثلة في إنجاز الأشغال الصيانة بالنسبة للخط عدد2 بعد نشر بلاغ للغرض.

وسينجر عن الأشغال المذكورة تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء بداية من يوم الاثنين 30 مارس 2026 إلى غاية يوم 10 أفريل 2026 بالمناطق التالية:

معتمديتي قابس الجنوبية ومارث من ولاية قابس.



معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين.



معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين.



ودعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حرفاءها الكرام إلى ترشيد استهلاك المياه خلال الفترة المذكورة واعتذرت لهم عن الإزعاج الحاصل.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



