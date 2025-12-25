Français
اضطرابات وانقطاعات في توزيع المياه بعدد من مناطق ولاية نابل

اضطرابات وانقطاعات في توزيع المياه بعدد من مناطق ولاية نابل

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) أنّه على إثر عطب طارئ طرأ على قناة جلب مياه الشمال بقطر 600 مم، سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية نابل.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها أنّ هذه الاضطرابات ستنطلق بداية من الساعة التاسعة صباحًا من يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، وستشمل معتمديات الميدة، ومنزل تميم، وقليبية، إضافة إلى معتمدية حمام الأغزاز من ولاية نابل.

وأضافت الصوناد أنّ استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب سيكون تدريجيًا بداية من الساعة الحادية عشرة ليلاً من نفس اليوم، وذلك إثر الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل على مدار الساعة.

