اضطرابات و انقطاعات في التزود بالماء بـ3 ولايات في الجمهورية

اضطرابات و انقطاعات في التزود بالماء بـ3 ولايات في الجمهورية

تنطلق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بداية من يوم غد الإثنين 30 مارس 2026، في القيام بأشغال صيانة وتعهد ضرورية لخطي الإنتاج بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس الّتي تعتبر المصدر الرئيسي لتزويد ولايات قابس و مدنين و تطاوين بالماء الصالح للشرب، ممّا سينجر عنها تسجيل اضطرابات و انقطاعات في التزود بالماء.

و ستتم هذه الأشغال على مرحلتين للحد من نقص إنتاج المياه حيث ستخصص المرحلة الأولى لإنجاز الأشغال المذكورة على الخط عدد 1 (50% من طاقة الإنتاج) وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 10 أفريل 2026 فيما ستنفذ لاحقا المرحلة الثانية المتمثلة في إنجاز الأشغال الصيانة بالنسبة للخط عدد 2، وسيتم نشر بلاغ في الغرض.

و سينجر عن الأشغال المذكورة تسجيل اضطرابات و انقطاعات في التزود بالماء بداية من يوم غد الإثنين 30 مارس 2026 و إلى غاية يوم 10 أفريل 2026 بالمناطق التالية :

* معتمديتا قابس الجنوبية ومارث من ولاية قابس.

*معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين.

* معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين.

و دعت الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه إلى ترشيد استهلاك المياه خلال الفترة المذكورة.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

397
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي أمينًا عامًا جديدًا للاتحاد العام التونسي للشغل خلفًا للطبوبي

394
اقتصاد وأعمال

الشركة التونسية للكهرباء والغاز: دخول حلول تكنولوجية أمريكية مبتكرة حيز الاستغلال
378
أخر الأخبار

الحرب في إيران: ارتفاع أسعار الأسمدة يهدد بالفعل تكلفة الغذاء
358
الأخبار

النائبة سيرين مرابط توجّه سؤالًا شفاهيًا إلى وزير الشباب و الرياضة حول وضعية الرياضات الفردية و أبطال النخبة
345
اقتصاد وأعمال

دراسة: مديونية الأسر التونسية بلغت مستويات قياسية
322
أخر الأخبار

بقلم عماد الدرويش – الجزائر تتربع على عرش الغاز العالمي
318
اقتصاد وأعمال

عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يسجل انخفاضا بنسبة 16 بالمائة
313
أخر الأخبار

صفاقس تحتضن الملتقى الوطني للإبداعات الرقمية والتكنولوجية بمشاركة واسعة من التلاميذ
312
أخر الأخبار

وصول 19 حافلة مزدوجة جديدة لتعزيز أسطول النقل العمومي بالقصرين (فيديو)
308
أخر الأخبار

برايان آدامس يحيي حفلتين بدقّة: استعدادات مُكثفة لحدث فني عالمي في باجة

