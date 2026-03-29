اضطرابات و انقطاعات في التزود بالماء بـ3 ولايات في الجمهورية

تنطلق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بداية من يوم غد الإثنين 30 مارس 2026، في القيام بأشغال صيانة وتعهد ضرورية لخطي الإنتاج بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس الّتي تعتبر المصدر الرئيسي لتزويد ولايات قابس و مدنين و تطاوين بالماء الصالح للشرب، ممّا سينجر عنها تسجيل اضطرابات و انقطاعات في التزود بالماء.

و ستتم هذه الأشغال على مرحلتين للحد من نقص إنتاج المياه حيث ستخصص المرحلة الأولى لإنجاز الأشغال المذكورة على الخط عدد 1 (50% من طاقة الإنتاج) وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 10 أفريل 2026 فيما ستنفذ لاحقا المرحلة الثانية المتمثلة في إنجاز الأشغال الصيانة بالنسبة للخط عدد 2، وسيتم نشر بلاغ في الغرض.

و سينجر عن الأشغال المذكورة تسجيل اضطرابات و انقطاعات في التزود بالماء بداية من يوم غد الإثنين 30 مارس 2026 و إلى غاية يوم 10 أفريل 2026 بالمناطق التالية :

* معتمديتا قابس الجنوبية ومارث من ولاية قابس.

*معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين.

* معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين.

و دعت الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه إلى ترشيد استهلاك المياه خلال الفترة المذكورة.

