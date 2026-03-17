اضطراب توزيع مياه الشرب في عدد من معتمديات ولايات الجنوب الشرقي بسبب أشغال صيانة محطة تحلية المياه بالزارات من 24 مارس الى 4 أفريل 2026

ستسجل عمليّة توزيع مياه الشرب بمعتمديتي قابس الجنوبية ومارث (ولاية قابس) ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن (ولاية تطاوين اضطرابابت وانقطاعتابتداء من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 إلى السبتن 4 أفريل 2026. كما ستشمل هذه الاضطرابات والانقطاعات معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف (ولاية مدنين).

ويأتي ذلك في ظل إطلاق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اشغال ضرورية لصيانة وتعهد محطّة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس، التّي تعد المصدر الرئيسي لتزويد ولايات الجنوب الشرقي بالماء الصالح للشرب، وذلك من يوم 24 مارس 2026 إلى غاية يوم 4 أفريل 2026.

ودعت الشركة، في بلاغها، إلى ترشيد استهلاك المياه خلال الفترة المذكورة.

