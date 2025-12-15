اضطراب جوي مرتقب في تونس: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من هذا الاثنين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تغيّر ملحوظ في الوضع الجوي بداية من بعد ظهر يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، يتمثل في نزول أمطار مؤقتًا رعدية ومحليًا غزيرة بعدد من مناطق البلاد.

وأوضح المعهد، في نشرة متابعة صادرة عنه، أن هذا الاضطراب سيتواصل إلى غاية صباح يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، حيث يُتوقع أن تشمل التقلبات الجوية بالخصوص مناطق الجنوب الغربي والوسط. ومن المنتظر أن تتراوح كميات الأمطار بين 20 و40 مليمترًا، مع تسجيل كميات أكبر محليًا خاصة بالمناطق الشرقية.

كما حذّرت النشرة من هبوب رياح قوية ترافق السحب الرعدية، قد تتجاوز سرعتها مؤقتًا 70 كيلومترًا في الساعة، ما قد يتسبب في اضطرابات محلية، خاصة بالمناطق المكشوفة.

