Français
Anglais
العربية
الأخبار

اضطراب جوي مرتقب في تونس: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من هذا الاثنين

اضطراب جوي مرتقب في تونس: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من هذا الاثنين

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تغيّر ملحوظ في الوضع الجوي بداية من بعد ظهر يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، يتمثل في نزول أمطار مؤقتًا رعدية ومحليًا غزيرة بعدد من مناطق البلاد.

وأوضح المعهد، في نشرة متابعة صادرة عنه، أن هذا الاضطراب سيتواصل إلى غاية صباح يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، حيث يُتوقع أن تشمل التقلبات الجوية بالخصوص مناطق الجنوب الغربي والوسط. ومن المنتظر أن تتراوح كميات الأمطار بين 20 و40 مليمترًا، مع تسجيل كميات أكبر محليًا خاصة بالمناطق الشرقية.

كما حذّرت النشرة من هبوب رياح قوية ترافق السحب الرعدية، قد تتجاوز سرعتها مؤقتًا 70 كيلومترًا في الساعة، ما قد يتسبب في اضطرابات محلية، خاصة بالمناطق المكشوفة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

408
الأخبار

باجة : حملة فحص فني تسفر عن سحب بطاقات رمادية و تحرير مخالفات

327
الأخبار

الإذن بترويج زيت الزيتون المعلب في الأسواق الداخلية
292
الأخبار

الولايات المتحدة: المسؤول العسكري الأرفع لأمريكا اللاتينية يغادر منصبه
289
الأخبار

رسميا ..انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان
264
الأخبار

كوريا الشمالية: مقتل تسعة جنود خلال عمليات نزع ألغام في روسيا
264
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية
262
الأخبار

بتكليف من رئيس الجمهورية : وزير الخارجية يشارك في فعاليات المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض
247
الأخبار

الملعب التونسي ينطلق في تربص تحضيري بطبرقة
246
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026
245
اقتصاد وأعمال

فرنسا: ضرائب جديدة ابتداءً من 2026 على الطرود الصغيرة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى