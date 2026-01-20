اضطراب حركة القطارات بسبب الأمطار: الشركة الوطنية للسكك الحديدية تُعلن إجراءات استثنائية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن اضطراب في حركة سير القطارات على عدد من خطوط الشبكة الحديدية، وذلك منذ صبيحة اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026، نتيجة تهاطل الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه بعدة مناطق من البلاد.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنها تعمل على تأمين بعض السفرات الممكنة وفق شروط السلامة، وذلك في انتظار تحسّن الظروف المناخية وتوفّر المعطيات الفنية اللازمة لعودة السير العادي للحركة على كامل الخطوط.

