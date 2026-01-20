اضطراب حركة القطارات بسبب الأمطار: الشركة الوطنية للسكك الحديدية تُعلن إجراءات استثنائية

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن اضطراب في حركة سير القطارات على عدد من خطوط الشبكة الحديدية، وذلك منذ صبيحة اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026، نتيجة تهاطل الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه بعدة مناطق من البلاد.
وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنها تعمل على تأمين بعض السفرات الممكنة وفق شروط السلامة، وذلك في انتظار تحسّن الظروف المناخية وتوفّر المعطيات الفنية اللازمة لعودة السير العادي للحركة على كامل الخطوط.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب