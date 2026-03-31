اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه: علامات في المدرسة لا يجب على الأولياء تجاهلها [فيديو]

بعد توضيح الفرق بين الطفل النشيط بطبيعته والطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، كشف المختص في التربية المختصة وتحليل السلوك التطبيقي، أكرم بن رمضان، عن أبرز المؤشرات التي تستوجب الانتباه داخل الوسط المدرسي.

وأوضح أن بعض السلوكيات التي تظهر داخل القسم قد تكون مؤشرا على حاجة الطفل إلى متابعة مختصة، خاصة إذا كانت متكررة وتؤثر على أدائه الدراسي.

علامات واضحة داخل القسم

غالبا ما يعاني الطفل المصاب بهذا الاضطراب من صعوبات تتجاوز مجرد الحركة الزائدة، ومن أبرزها:

  • عدم القدرة على الجلوس لفترة طويلة
  • صعوبة في التركيز على المهام
  • التشتت بسهولة بسبب المؤثرات الخارجية مثل الضجيج أو الحركة
  • فقدان الانتباه بسرعة وبشكل متكرر

وأشار المختص إلى أن هذه السلوكيات لا ترتبط بسوء التربية، بل تعكس اضطرابا يؤثر على وظائف الدماغ.

صعوبات في التحكم في السلوك والتفاعل

لا تقتصر التحديات على التركيز فقط، بل تشمل أيضا الجانب السلوكي:

  • مقاطعة المعلم أو الزملاء بشكل متكرر
  • عدم القدرة على انتظار الدور
  • صعوبة فهم حدود دوره داخل القسم

هذه التصرفات قد تُساء قراءتها، لكنها في الحقيقة من أبرز مظاهر الاضطراب.

مشاكل في اتباع التعليمات

كما يواجه الطفل صعوبات في تنفيذ التعليمات:

  • عدم القدرة على اتباع توجيهات بسيطة
  • ضعف في تنظيم المهام
  • ارتباك في فهم القواعد

ويمكن أن تؤثر هذه الصعوبات سلبا على مساره الدراسي إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب.

وأكد أكرم بن رمضان أن التشخيص المبكر والتعاون بين الأولياء والإطار التربوي يمثلان عاملا حاسما في توفير الدعم المناسب للطفل وتجنب تفاقم المشكلات.

