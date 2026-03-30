اضطراب في الرحلات البحرية: إلغاء سفرة “تانيت” بين تونس ومرسيليا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن إلغاء رحلتها البحرية المبرمجة بين تونس ومرسيليا ذهابًا وإيابًا، والتي كانت مبرمجة من 31 مارس إلى 2 أفريل 2026، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية التي يشهدها البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الشركة أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على ضمان سلامة وراحة المسافرين، في ظل الظروف المناخية غير المستقرة.

كما أوضحت أنه يمكن للمسافرين الذين قاموا بالحجز على هذه الرحلة تعديل مواعيد سفرهم دون دفع أي معاليم إضافية، وذلك ضمن الرحلات المبرمجة خلال شهر أفريل 2026 على خطي مرسيليا وجنوة.

وقدمت الشركة اعتذارها لحرفائها عن هذا التغيير الخارج عن نطاقها، داعية إلى الاتصال بمصالحها للحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات.

