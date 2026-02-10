اضطراب في توزيع الماء اثر عطب بقناة الجلب على مستوى ساحة الشهداء من ولاية تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سيسجل اضطراب ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب، بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، على اثر العطب المفاجىء الذي طرأ على قناة الجلب قطر 1400 مم على مستوى ساحة الشهداء من ولاية تونس.

و اشارت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،في بلاغ الثلاثاء، ان مصالحها الفنية تقوم حاليا باشغال الاصلاح اللازمة.

و يخص الاضطراب الظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب:

احياء شبدة والهناء واوذنة والعلمي وتقسيمي مروى والسعودي، من معتمدية المحمدية (ولاية بن عروس).

رادس منجيل ورادس الغابة وحمام الانف، من معتمدية رادس حي بوحجر والاحياء العليا بالمروج 2 وحي النور، من ولاية تونس معتمديتي جبل الوسط وبئر مشارقة، من ولاية زغوان

و من المنتظر، وفق ذات البلاغ، استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من منتصف ليل الثلاثاء بعد استكمال الاشغال.

