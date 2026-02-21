اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بعدّة مناطق جراء أشغال صيانة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه انه سيتم تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب يوم الاثنين 23 فيفري 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا.

و يعود ذلك ، وفق بلاغ صادر عن الشركة السبت ، الى اجراء أشغال صيانة وتعهد لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس.

و سيشمل اضطراب توزيع الماء المناطق التابعة لمعتمديات قابس الجنوبية ومارث من ولاية قابس، ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين، ومعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين.

و من المنتظر ، وفق ذات البلاغ ، استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا يوم الثلاثاء 24 فيفري 2026 بداية من الساعة العاشرة مساء.

