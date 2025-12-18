اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بقابس 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك يوم الخميس 18 ديسمبر 2025.

ويعود هذا الإشكال إلى عطب طرأ على قناة الدفع التابعة لمحطة تحلية مياه البحر (زارات) ذات قطر 800 مم، مما تسبب في تأثر التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق الراجعة بالنظر إلى قابس الجنوبية.

وأكدت الشركة أن استئناف التزويد سيكون بصفة تدريجية بداية من الساعة السادسة صباحًا من يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، وذلك عقب الانتهاء من الأشغال التي تتواصل دون انقطاع.

