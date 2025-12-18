Français
Anglais
العربية
الأخبار

اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بقابس 

اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بقابس 

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك يوم الخميس 18 ديسمبر 2025.

ويعود هذا الإشكال إلى عطب طرأ على قناة الدفع التابعة لمحطة تحلية مياه البحر (زارات) ذات قطر 800 مم، مما تسبب في تأثر التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق الراجعة بالنظر إلى قابس الجنوبية.

وأكدت الشركة أن استئناف التزويد سيكون بصفة تدريجية بداية من الساعة السادسة صباحًا من يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، وذلك عقب الانتهاء من الأشغال التي تتواصل دون انقطاع.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

409
الأخبار

الأولمبي الباجي يعلن عن أوّل الإنتدابات

371
أخر الأخبار

ماهي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من وراء مسيرة اليوم حسب وزير التربية السابق
346
الأخبار

فرنسا : بيع 100 ألف كتاب في أقل من أسبوع… و ساركوزي سيحتاج هذه الأموال لمواجهة سيل من المحاكمات
324
الأخبار

نهاية مأساوية للفنانة نيفين مندور بعد اندلاع حريق بمنزلها
312
أخر الأخبار

فجر يوم الإحتفال بعيد الثورة: الرئيس سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة (فيديو)
305
الأخبار

الجامعة التونسية للنزل في حداد إثر وفاة زكريّا الزقلي
287
الأخبار

فرنسا : الجنسية الفرنسية و المواطنة بلا وزن… هكذا دُمّرت حياة جزائرية في الـ58 من عمرها
277
أخر الأخبار

الستاغ تكشف عن تسهيلات غير مسبوقة في الخلاص
269
الأخبار

الولايات المتحدة : البيت يشتعل من الداخل… و ترامب مضطر للعودة إلى أرض الواقع و خطاب موجّه إلى الأمة
266
الأخبار

أشرف حكيمي يغيب عن أولى مباريات المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى