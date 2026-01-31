Français
اضطراب وقتي منتظر في برمجة سفرات شركة النقل بتونس بسبب التقلبات المناخية

من المنتظر تسجيل اضطرابات وقتية على مستوى السفرات بالنسبة لخطوط شبكة الحافلات و الشبكة الحديدية التابعة لشركة نقل تونس، وفقا لظروف الجولان المرتبطة بالتقلّبات الجوّية المنتظرة بداية من ظهر اليوم السبت إلى غاية صبيحة يوم غد الأحد 1 فيفري 2026.

و دعت الشركة، في بلاغ، أعوانها إلى ضرورة التحلّي بالحذر واليقظة تحسّبا لهذه التغيرات مع متابعة النشرات التحذيرية عبر القنوات الاتصالية الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي.

