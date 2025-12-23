اطلاق خدمة جديدية لطلب بطاقة التعريف الوطنية عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، خدمة جديدة لطلب بطاقة التعريف الوطنية عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي.

و أفادت الوزارة،في بلاغ، ان الولوج الى الى المنصة يتم عبر استعمال معرف التلميذ وكلمة العبور الخاصة به وبعد الموافقة على الشروط العامة.

كما يشترط ادراج المعطيات الخاصة بالتلميذ وتاكيدها فضلا عن خلاص معلوم الطابع الجبائي عبر موقع وزارة المالية، مع تاكيد استكمال الاجراءات.

و أشارت الوزارة إلى ضرورة تحميل وصل إيداع بطاقة التعريف الوطنية و الذي يتضمن الوثائق المستوجب استكمالها عند التقدم لرفع البصمات على مستوى المعهد.

هذا، و تتولى المصالح المعنية بوزارة الداخلية أخذ البصمات من المعاهد و تسلم بقية الوثائق المستوجبة تمهيدا لاصدار بطاقة التعريف لفائدة التلاميذ المعنيين، وفق ذات البلاغ.

