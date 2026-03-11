اطلاق نحو 100 صاروخ على إسرائيل في رشقة واحدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أطلق حزب الله نحو 100 صاروخ في رشقة واحدة ضمن موجة الهجمات الحالية. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى في شمال إسرائيل جراء هذه الصواريخ.

وبحسب مراسل قناة الجزيرة، تواجه إسرائيل هجومًا صاروخيًا متزامنًا مصدره كل من إيران وجنوب لبنان، في تطور يعكس تصعيدًا ملحوظًا في مستوى التوتر في المنطقة.

وفي ظل هذا الوضع، دعت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية سكان شمال البلاد إلى البقاء بالقرب من الملاجئ والمناطق المحصنة، كإجراء احترازي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن حزب الله أطلق عشرات الصواريخ الإضافية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

من جهتها، أفادت القناة الإسرائيلية «القناة 12» بحدوث عمليات اعتراض في الأجواء الإسرائيلية عقب وصول رشقة جديدة من الصواريخ، حيث جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي للمقذوفات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



