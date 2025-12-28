Français
الأخبار

اعتقال 40 شخصًا لإطلاقهم ألعابًا نارية قرب برج إيفل بباريس

اعتقال 40 شخصًا لإطلاقهم ألعابًا نارية قرب برج إيفل بباريس

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 40 شخصًا، مساء السبت، على خلفية إطلاق ألعاب نارية وقنابل دخانية في ساحة تروكاديرو القريبة من برج إيفل بالعاصمة باريس، دون تسجيل أي إصابات، وفق ما أعلنته قيادة الشرطة لوكالة فرانس برس.

و رصدت كاميرات المراقبة مجموعة من الأشخاص وهم يستخدمون الألعاب النارية وقنابل الدخان في ساحة وارسوف وساحة تروكاديرو بالدائرة السادسة عشرة في باريس، وعلى الفور، تدخلت قوات الأمن وانتقلت إلى موقع الحادث، وتمكنت من توقيف المتورطين بسرعة.

و أكدت الشرطة فتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات القانونية، مشيدة بسرعة استجابة العناصر الأمنية وكفاءتهم المهنية، التي ساهمت في إنهاء الاضطرابات ومنع وقوع إصابات أو أضرار جسدية. وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة حوادث مشابهة شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية، إذ يعد هذا الحادث الثالث من نوعه بالقرب من برج إيفل خلال شهرين.

ففي 13 ديسمبر الماضي، نظم مصور عرضًا غير مصرح به للألعاب النارية في الموقع ذاته للترويج لفيلم وثائقي، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر.

كما شهدت المنطقة في 8 نوفمبر الماضي حادثًا آخر، عندما أطلق مشجعون متشددون لنادي الوداد البيضاوي المغربي ألعابًا نارية على جسري غرينيل وميرابو، احتفالًا بالذكرى العشرين لتأسيس النادي، وهو ما أسفر أيضًا عن فتح تحقيق من جانب السلطات الفرنسية.

تعليقات

