اغتيال القادة الإيرانيين: من هم أبرز الشخصيات التي استهدفتها إسرائيل؟

منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران في 28 فيفري 2026، استهدفت إسرائيل مجموعة من القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين في محاولة لـ “قطع رأس القيادة السياسية والعسكرية للنظام الإيراني”. وقد أسفرت هذه الحملة عن اغتيال عدد من الشخصيات البارزة التي شكلت جزءًا أساسيًا من هيكل السلطة في إيران.

أبرز القادة الإيرانيين الذين اغتالتهم إسرائيل

علي لاريجاني : كان لاريجاني أحد أبرز الشخصيات في النظام الإيراني بعد اندلاع الحرب. شغل العديد من المناصب الرفيعة، مثل قائد في الحرس الثوري الإيراني ، و رئيس البرلمان ، و أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ، بالإضافة إلى مفاوضات الملف النووي الإيراني . اغتيل في إحدى الغارات الجوية الإسرائيلية.

غلام رضا سليماني: بدأ مشواره متطوّعًا في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، وتدرج حتى أصبح قائدًا للباسيج. كان معروفًا بتوجهاته المتشددة تجاه المعارضين، سواء داخل إيران أو خارجها. ارتبط اسمه بقمع المحتجين الإيرانيين.

اغتيالات اليوم الأول من العدوان

في اليوم الأول من العدوان في 28 فيفري 2026، كانت إسرائيل قد اغتالت العديد من القادة العسكريين والسياسيين الإيرانيين، بينهم:

علي خامنئي : المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية . اغتياله حرم إيران من أعظم سلطة سياسية ودينية في البلاد بعد ثلاثين عامًا من حكمه. تم اختيار مجد با خامنئي خلفًا له، وهو أمر غير مسبوق.

علي شمخاني : أمين مجلس الدفاع الوطني الإيراني . لعب دورًا محوريًا في مفاوضات الملف النووي بين إيران والولايات المتحدة في 2025، كما وقع اتفاقًا مع السعودية لاستئناف العلاقات في 2023.

محمد باكبور : قائد الحرس الثوري الإيراني خلفًا للواء حسين سلامي . كان قائدًا للقوة البرية في الحرس الثوري ثم قائدًا لوحدة صابرين الخاصة .

عبد الرحيم موسوي : رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية .

عزيز نصير زاده: وزير الدفاع الإيراني. تتهمه إسرائيل بأنه كان مسؤولًا عن صناعة الصواريخ والأسلحة بعيدة المدى في إيران، بالإضافة إلى منظمة الابتكار الدفاعية الإيرانية (SPND).

تم تشييع جثامين بعض القادة في طهران، باستثناء علي لاريجاني و غلام رضا سليماني. فيما تبقى مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي مجهولة حتى الآن.

