افتتاح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية

افتتحت مساء اليوم السبت فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، التي تتواصل إلى يوم السبت القادم 20 ديسمبر، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، بحضور عدد كبير من صناع السينما من تونس والعالم العربي وإفريقيا، إلى جانب مشاركين من دول أوروبية وآسيوية وأمريكا اللاتينية.

و تتوزع برمجة هذه الدورة على مسابقات رسمية متعددة أبرزها مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي تضم أعمالا من نيجيريا والسودان والعراق والتشاد والسعودية ومصر والأردن والجزائر وبوركينا فاسو وفلسطين، إلى جانب حضور تونسي بثلاثة أفلام هي “سماء بلا أرض” لأريج السحيري و”صوت هند رجب” لكوثر بن هنية و”وين يأخذنا الريح” لآمال قلاتي.

و تترأس لجنة تحكيم هذه المسابقة المخرجة الفلسطينية نجوى نجار.

