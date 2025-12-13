Français
Anglais
العربية
الأخبار

افتتاح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية

افتتاح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية

افتتحت مساء اليوم السبت فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، التي تتواصل إلى يوم السبت القادم 20 ديسمبر، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، بحضور عدد كبير من صناع السينما من تونس والعالم العربي وإفريقيا، إلى جانب مشاركين من دول أوروبية وآسيوية وأمريكا اللاتينية.

و تتوزع برمجة هذه الدورة على مسابقات رسمية متعددة أبرزها مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي تضم أعمالا من نيجيريا والسودان والعراق والتشاد والسعودية ومصر والأردن والجزائر وبوركينا فاسو وفلسطين، إلى جانب حضور تونسي بثلاثة أفلام هي “سماء بلا أرض” لأريج السحيري و”صوت هند رجب” لكوثر بن هنية و”وين يأخذنا الريح” لآمال قلاتي.

و تترأس لجنة تحكيم هذه المسابقة المخرجة الفلسطينية نجوى نجار.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

637
أخر الأخبار

باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

419
أخر الأخبار

حافظ العموري يكشف خفايا أزمة الصناديق الاجتماعية وسبل تجاوز عجزها المالي [فيديو]
359
الأخبار

العثور على جثتي شابين بمدنين..مصطفى عبد الكبير يشير إلى عملية تصفية إجرامية
305
اقتصاد وأعمال

نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية
288
الأخبار

مدرب المنتخب الفلسطيني : “رغم الظروف الصعبة، سعينا لإسعاد الجماهير”
286
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: تطوّر نسق الاستثمارات الخارجيّة في تونس بأكثر من 21 % [فيديو]
286
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: أكثر 4000 أجنبية مؤسسة إختارت الإستثمار في تونس [فيديو]
285
الأخبار

فرنسا : اليسار ينتصر في البرلمان و نهاية معاناة طويلة مع بطاقات الإقامة
278
الأخبار

باجة : حملة فحص فني تسفر عن سحب بطاقات رمادية و تحرير مخالفات
278
الأخبار

الإذن بترويج زيت الزيتون المعلب في الأسواق الداخلية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى