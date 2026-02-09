افتتاح المحكمة الابتدائية بجزيرة جربة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فتحت المحكمة الابتدائية بجربة من ولاية مدنين، اليوم الاثنين، أبوابها لاستقبال المتقاضين والمحامين وكل المتعاملين مع المحكمة الابتدائية مرجع النظر، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن وزيرة العدل بتاريخ 26 جانفي الماضي والقاضي بان يكون يوم 9 فيفري موعدا رسميا لافتتاح المحكمة.

و يأتي إحداث هذه المحكمة و دخولها حيز العمل لتكون لبنة جديدة في اطار تعزيز منظومة العدالة في تونس و تقريب المرفق القضائي من المتقاضين و رفع ثقل تنقل المواطن وتسهيل بلوغ أصحاب الحق إلى حقوقهم، وفق مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية عرفات المبسوط.

و أضاف أنّ المحكمة ستخفف العبء أيضا على المحكمة الإبتدائية بمدنين، لما تمثله النزاعات التي تعود بالنظر إلى جزيرة جربة من ثقل و حجم كبير، مشيرا إلى أنّه سيتم بإذن من وزيرة العدل، التخلي عن القضايا المنشورة بالمحكمة الابتدائية بمدنين و التي لاتزال منشورة و لم يصدر بشأنها حكم إلى حد يوم 6 فيفري لفائدة المحكمة الابتدائية بجربة.

و عبّر عدد من المحامين عن أهمية هذا المكسب في تقريب مرفق العدالة من المتقاضين و تحسين ظروف التقاضي من أجل قضاء ناجز و اقتصار في آجال التقاضي ، كما ثمّن عضوي مجلس النواب عن جزيرة جربة غسان يامون و باديس بالحاج علي هذا الانجاز الذي جاء ثمرة جهود ليتحقق الحلم و يُصبح المطلب واقعا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



