Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

افتتاح الندوة الوطنية “الديوانة حصن ضدّ المواد المُخدرة” 

نظمت الإدارة العامة للديوانة التونسية اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 ندوة وطنية بعنوان “الديوانة حصن ضد المواد المخدرة”، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز دورها في مكافحة تهريب المخدرات وحماية المجتمع، لا سيما فئة الشباب.

وقد ركزت الندوة على أهمية العمل الميداني لتعزيز الجهود العملياتية للكشف عن محاولات تهريب المواد المخدرة وإحباطها، إلى جانب تفعيل التعاون المؤسسي مع مختلف الهياكل الوطنية والدولية المعنية لمكافحة شبكات التهريب وتبادل المعلومات والخبرات. كما تم التأكيد على أهمية الوقاية والتوعية من خلال رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وخصوصًا الشباب، لحمايتهم من خطر المخدرات وتأهيل المجتمع لمواجهة هذه الآفة.

وتم التأكيد خلال هذه الندوة على أن مكافحة التهريب وحماية المجتمع تتطلب تكاتف جميع الجهات، مؤكدة أن الديوانة التونسية تظل صمام أمان في مواجهة التهريب والحفاظ على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

606
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

368
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
335
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)
319
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
319
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين
307
الأخبار

فرنسا : بريجيت ماكرون تنزلق بشكل خطير و تصف ناشطات نسويات بـ«الغبيّات القذرات»
305
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته
294
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
285
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
276
اقتصاد وأعمال

بيل غيتس يدعم أنس جابر

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى