افتتاح الندوة الوطنية “الديوانة حصن ضدّ المواد المُخدرة” 

نظمت الإدارة العامة للديوانة التونسية اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 ندوة وطنية بعنوان “الديوانة حصن ضد المواد المخدرة”، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز دورها في مكافحة تهريب المخدرات وحماية المجتمع، لا سيما فئة الشباب.

وقد ركزت الندوة على أهمية العمل الميداني لتعزيز الجهود العملياتية للكشف عن محاولات تهريب المواد المخدرة وإحباطها، إلى جانب تفعيل التعاون المؤسسي مع مختلف الهياكل الوطنية والدولية المعنية لمكافحة شبكات التهريب وتبادل المعلومات والخبرات. كما تم التأكيد على أهمية الوقاية والتوعية من خلال رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وخصوصًا الشباب، لحمايتهم من خطر المخدرات وتأهيل المجتمع لمواجهة هذه الآفة.

وتم التأكيد خلال هذه الندوة على أن مكافحة التهريب وحماية المجتمع تتطلب تكاتف جميع الجهات، مؤكدة أن الديوانة التونسية تظل صمام أمان في مواجهة التهريب والحفاظ على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

