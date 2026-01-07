افتتاح ساحة غاريبالدي وشارع فيكتور هوغو في سوسة: Femmedina تحوّل المدينة العتيقة إلى نموذج للتخطيط الحضري التشاركي والآمن

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار برنامج “نساء المدينة” (Femmedina) ، تدشّن رسميًا بلدية سوسة ومنظمة تحالف المدن، وبدعم من التعاون السويسري في تونس والشؤون العالمية الكندية، ساحة غاريبالدي وشارع فيكتور هوغو، الكائنين بالحيّ التاريخي غبادجي غراندي، وذلك عقب مسار طموح لإعادة التهيئة العمرانية التشاركية.

وسيُقام حفل الافتتاح يوم السبت 10 جانفي 2026 على الساعة الثانية بعد الظهر (14:00)، بحضور ممثلين عن السلطات الوطنية والمحلية، إلى جانب سفير سويسرا لدى تونس وليبيا، سعادة السيد جوزيف رينغلي، وسفير كندا لدى تونس، سعادة السيّد ألكسندر كوفي آلان بيلودو.

تحوّل حضري تمّ تصوّره بالشراكة مع ساكنات الحي

أكثر من مجرد مشروع تهيئة، يجسّد تحويل ساحة غاريبالدي وشارع فيكتور هوغو مقاربة جديدة لتصميم الفضاء العام، تقوم على الإصغاء والمشاركة والإدماج.

ومن خلال ورشات التشارُك في الإبداع، والجولات الاستكشافية للأمن، والخرائط المجتمعية، والاستشارات الميدانية القريبة، ساهمت نساء الحي من تاجرات وساكنات وحرفيات وربّات أسر بفاعلية في تحديد استعمالات هذه الفضاءات وأولوياتها وهويتها.

وتعدُّ نتائج هذا المشروع متميّزة بكل المقاييس: فضاءٌ عامّ آمن بفضل تعزيز الإنارة، ومتاح بالكامل للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة الحركية كما يساهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال تثمين الأنشطة المحلية، ويتوفر على تجهيزات حضرية ملائمة، ومساحات للراحة والتلاقي وقد صُمّم ليكون فضاءً للحياة والثقافة في قلب المدينة العتيقة، مجسّدًا قيم الإدماج والحيوية المجتمعية.

رمز قوي للتماسك الاجتماعي والإدماج

بعد أن استُخدم لفترة طويلة كفضاء عبور أو توقّف، أصبح الموقع اليوم مكانًا للقاء بين الأجيال، وفضاءً للترفيه العائلي، ونقطة وصل بين المدينة العتيقة والواجهة البحرية لمدينة سوسة.

«لم تعد هذه الساحة مجرد فضاء نمرّ به، بل أصبحت فضاءً نعيش فيه»، تقول إحدى تاجرات الحي المشاركات في هذا المسار.

وهكذا أصبحت ساحة غاريبالدي رمزًا للكرامة، ولإبراز مكانة المرأة والاعتراف بدورها في المدينة، مع ما يعود بالنفع على كامل المجتمع.

Femmedina : عندما يصبح التخطيط الحضري أداة لتحقيق المساواة

ينفذ برنامج Femmedina من قبل تحالف المدن (Cities Alliance)، الذي يستضيفه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، ويهدف البرنامج إلى دمج احتياجات النساء بشكل منهجي في التخطيط الحضري للمدن العتيقة في تونس وفي سوسة، كما في المهدية ومساكن والقيروان، يُثبت البرنامج أن التخطيط العمراني التشاركي والمراعي للنوع الاجتماعي يساهم في تعزيز:

· جودة الحياة

· السلامة

· التماسك الاجتماعي

· استدامة الاستثمارات العمومية.

تُعد تجربة غبادجي غراندي اليوم مرجعًا وطنيًا يُرجّح تكرارها في مدن تونسية أخرى.

موعدنا يوم 10 جانفي 2026 في ساحة غاريبالدي للاحتفال بحفل افتتاح ساحة غاريبالدي وشارع فيكتور هوغو، مع سكان الحي في قلب هذا التغيير.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



