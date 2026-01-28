Français
Anglais
العربية
سياسة

اقتصاد تونس 2026: مجلة الصرف ومُكافحة الاقتصاد الريعي في صدارة أولويات لجنة المالية (فيديو)

كشف النائب ماهر الكتاري، رئيس لجنة المالية بالبرلمان، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن اللجنة ستعمل على متابعة مدى تنفيذ المشاريع التي أُسندت لفائدتها قروض موجّهة لدعم الاستثمار منذ سنة 2023.

وأوضح الكتاري أن اللجنة ستُقيّم مدى احترام هذه المشاريع لتعهداتها، من خلال استدعاء الوزارات المعنية، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التي انتفعت بهذه القروض.

وزارة التربية في صدارة المتابعة الميدانية

وفي هذا السياق، أفاد رئيس لجنة المالية بأنه سيقترح أن تكون وزارة التربية أولى القطاعات التي ستشملها هذه المتابعة، وذلك للوقوف على مدى تنفيذ برامج تحسين البنية التحتية في المدارس والمعاهد العمومية، في ضوء التمويلات المرصودة لها.

مكافحة الاقتصاد الريعي ومجلة الصرف على رأس الأولويات

وبخصوص أبرز مشاريع القوانين التي ستشتغل عليها لجنة المالية خلال الفترة المقبلة، أكد الكتاري أن من بين أهمها مشروع قانون مكافحة الاقتصاد الريعي، الذي يتعلّق بمنظومة التراخيص المسندة في عديد القطاعات الاقتصادية لفائدة أشخاص بعينهم.

واعتبر أن هذا الوضع غير مقبول، خاصة عندما تتحوّل قطاعات اقتصادية كاملة إلى مجال مغلق قائم على الامتيازات.

تمرير مجلة الصرف قبل العطلة البرلمانية

كما شدّد الكتاري على أن مجلة الصرف تمثّل أولوية تشريعية، معلنًا عزمه الشخصي على الدفع نحو تمريرها قبل العطلة البرلمانية.

وأضاف أن لجنة المالية ستعمل أيضًا على مناقشة مشروع قانون مخالفات الصرف، في إطار إصلاح المنظومة القانونية والمالية ذات الصلة.

جلسات أسبوعية لتسريع نسق العمل

وفي ختام تصريحه، أشار رئيس لجنة المالية إلى حرصه على برمجة جلسة أسبوعية للجنة، بهدف تسريع وتيرة العمل، سواء فيما يتعلّق بدراسة مشاريع القوانين المحالة من السلطة التنفيذية، أو المقترحات الموجودة لدى اللجنة، على غرار مشروع قانون الإدماج المالي.

وأكد الكتاري في هذا الإطار: «سنسعى إلى تسريع نسق العمل..تونس في سباق مع الزمن».

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

418
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

358
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ
347
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
343
أخر الأخبار

واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة
308
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
307
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
305
أخر الأخبار

باجة : نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك وسط إقبال هام للمواطنين [فيديو]
300
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
287
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
283
الأخبار

بن عروس: فتح تحقيق في وفاة غامضة لطبيبة أسنان عُثر على جثتها بمنزلها 

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى