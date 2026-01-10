Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

اقتصاد – رياضة: 1.5 مليار دولار لشراء حصة أحد مساهمي باريس سان جيرمان!

أفادت وكالة بلومبرغ بأن عملاق الاستثمار الخاص الأميركي KKR & Co أعلن رسميًا الاستحواذ على صندوق Arctos Partners، أحد المساهمين في نادي باريس سان جيرمان (PSG)، مقابل مليار يورو.

وقد تصل قيمة هذه الصفقة إلى 1.5 مليار دولار، في حال احتساب المكافآت المنصوص عليها لفائدة مديري شركة Arctos.

وبذلك، يرسّخ KKR & Co، الذي كان يدير أصولًا بقيمة 723 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر، موقعه في سوقين يشهدان نموًا متسارعًا: الاستثمار في الرياضة والسوق الثانوية لرأس المال الاستثماري.

وللتذكير، يدير صندوق Arctos Partners أصولًا تُقدَّر بنحو 15 مليار دولار، ويملك حصصًا في عدد من الأندية الرياضية الكبرى في أميركا الشمالية، من بينها: غولدن ستايت ووريورز ويوتا جاز (دوري كرة السلة الأميركي NBA)، ولوس أنجلوس دودجرز وهيوستن أستروس (دوري البيسبول MLB)، ولوس أنجلوس تشارجرز (دوري كرة القدم الأميركية NFL)، ونيوجيرسي ديفلز (دوري الهوكي NHL).

أما على صعيد كرة القدم، فتملك الشركة حصصًا أقلية في باريس سان جيرمان، وكذلك في Fenway Sports Group المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى نادي أتالانتا بيرغامو الإيطالي.

